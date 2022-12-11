Сборная Франции в зрелищном поединке победила Англию (2:1) и получила пропуск в полуфинал чемпионата мира. Подопечные Дешама уже сняли "проклятие чемпионов", выйдя в плей-офф ЧМ. Впереди французов ждет еще одна амбициозная задача.

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Франция на пути защиты титула

За всю историю турнира титул чемпионов мира удалось защитить только двум сборным в истории – Италии (1934 – 1938) и Бразилии (1958 – 1962). Франция близка к повторению невероятного достижения своих предшественников.

Однако уже сейчас "Ле Бле" добились невероятного успеха. Впервые за последние 24 года действующие чемпионы мира достигли полуфинала. В последний раз это удавалось сборной Бразилии в 1998 году.

Немного истории. Выиграв золото на Мундиале-1994 в США, Роналдо и компания в полуфинале ЧМ-1998 по пенальти обыграли Нидерланды. Но в финальном поединке уступили хозяевам чемпионата французам со счетом 0:3. Этот поединок стал бенефисом Зинедина Зидана, который записал на свой счет дубль.

Напомним, сборная Франции дважды в истории завоевывала титул чемпиона мира (1998 и 2018). В полуфинальном матче команда Дешама встретится с представителем Африки – сборной Марокко. "Атласские львы" уже стали сенсацией чемпионата, завоевав путевку в полуфинал Но смогут ли подопечные Реграги поставить шлагбаум перед действующими чемпионами мира – узнаем 14 декабря.