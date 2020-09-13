На Львовщине стартовало "Ралли Галиция". Со всех уголков страны в Борислав съехалось 18 экипажей, чтобы побороться за первенство в 3 этапе чемпионата Украины по автогонкам.

Соревнования проводятся уже 18 раз. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Директор Галицкого автомобильного клуба Сергей Еженков отметил, что спортсмены, которые выступают на чемпионатах Европы и мира, также присутствуют на гонках. У них пока нет возможности выехать за границу.

Трасса из гравия

Для соревнований используют трассу общего пользования. Поэтому бдительность терять нельзя, ведь это чревато порезанными шинами или оторванными частями кузова.

Трасса сложная, мы на подобной еще не ездили. Здесь очень много камней, во время ознакомления мы даже заменяли шины,

– рассказал штурман раллийного экипажа Максим Писанка.

Пилот раллийного экипажа Максим Евдокимов также отметил, что местные дороги не отличаются от другого рельефа. Гравий только меняется от мелкого до крупного.

Местные дороги не отличаются от другого рельефа / Скриншот с видео

Средства на участие от болельщиков

Экипаж штурмана Анастасии Маковой мог не попасть на ралли из--за нехватки средств.

"Одна из болельщиц сказала, что нельзя, чтобы мы оставались дома. Она опубликовала пост в фейсбуке, чтобы собрать для нас средства. В конце концов, удалось собрать всю необходимую сумму. Мы наклеили на машину имена всех людей, которые перевели деньги", – рассказала штурман.

Штурман Анастасия Макова / Скриншот с видео

Какие происходят заезды

В первый день "Ралли Галиция" экипажи имели 2 показательных заезда на короткие дистанции. Там они пощекотали нервы зрителям и болельщикам, однако те утверждают, что смотрят ралли ежегодно и очень довольны, что оно проходит в их городе.

Сейчас продолжаются заезды на длинные дистанции – более 100 километров. После 2 дней соревнований состоится награждение победителей.

На Львовщине стартовало "Ралли Галиция": смотрите видео