У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 відбулася одиночна змішана естафета. Перемогу і сінг-міксті здобула збірна Франції. Україна посіла 4 місце.

Чемпіонат світу з біатлону-2021: результати сінг-міксту

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Результати гонки

1. Франція

2. Норвегія

3. Швеція

4. Україна

Хід гонки

Змішану естафету розпочинали чоловіки. За результатами першого етапу у лідери вийшла Австрія, Італія та Норвегія. Артем Прима з одним запасним патроном подолав перший етап і дозволив Україні перебувати у боротьбі.

На другому етапі в бій вступили жінки. Доротея Вірер підняла Італію на перше місце. Вслід йшла Ліза-Тереза Хаузер з Австрії. Українка Дар'я Блашко з чистою стрільбою передала естафету 6-ю.

Лукас Хоффер та Антонен Ґіґонна виграли чоловічий етап. Артем Прима знову чисто відстрілявся та передав Блашко естафету 4-ю з відставанням від лідерів у 16 секунд.

Доротея Вірер на передостанній стрільбі відпрацювала найшвидше. Вслід зе нею йшла Жулія Сімон з Франції, норвежка Тіріль Екофф та наша Блашко.

Після останньої стрільби боротьба за нагороди збереглася до фінішу й участь в ній брала Україна. Жулія Сімон та Тіріль Екхофф повели боротьбу за "золото". У підсумку перемогу вирвала Норвегія.

Українська Дар'я Блашко бігла четвертою та програвала Ханні Еберг зі Швеції три секунди. На жаль, наша біатлоністки не змогла наздогнати шведку та принесла Україні почесне 4 місце.

Що цікаво, шведка Еберг вдруге "забрала" в України медаль на чемпіонаті світу. У змішаній естафеті вона випередила Олену Підгрушну і також здобула "бронзу".



Календар ЧС-2021 з біатлону / Інфографіка Спорт 24