Чемпион НБА Станислав Медведенко будет баллотироваться в Киевсовет
Двукратный победитель НБА Станислав Медведенко будет баллотироваться на выборах в Киевский городской совет.
Пока о том, что Медведенко будет участвовать в выборах, официально не сообщалось. Однако кандидат на должность городского головы Киева от партии "Голос" Сергей Притула в интервью 24 каналу назвал Медведенко одним из тех, кто будет в его команде во время выборов в Киевский городской совет.
Стас Медведенко – это надежда "Голоса" в Днепровском районе. У нас не так много в стране чемпионов НБА и людей, которые посвятили свою жизнь спорту, а по окончании активной спортивной карьеры посвятили жизнь спорту для общества. И он занимается этими делами в Днепровском районе, мы как раз хотим с его помощью масштабировать это до уровня всей столицы,
– заявил Сергей Притула.
Больше об этом: О команде Притулы и вероятном поражении на выборах: откровенное интервью с кандидатом в мэры Киева
На странице самого Медведенко тоже есть информация, которая может свидетельствовать о том, что именно от "Голоса" он будет баллотироваться на местных выборах.
"Команда Притулы набирает обороты! С такой командой возможные решительные изменения в городе. Партия "Голос" – это не партия одного человека, это партия профессионалов из разных сфер, которые знают как превратить Киев в современное и комфортное место для жизни, работы и отдыха. Программа действий уже вскоре", – говорится в заметке Медведенко.
Отметим, что Станислав Медведенко уже не впервые будет участвовать в выборах. В 2019 году он баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец по округу №214 Днепровского района города Киева. Однако набрал лишь 2,3% голосов.
Что следует знать о Станиславе Медведенко
- Родился 4 апреля 1979 года.
- Бывший профессиональный баскетболист. Выступал на позиции тяжелого форварда.
- В Украине выступал за клубы "Денди-Баскет", "Строитель" и "Киев". С последним клубом стал чемпионом Украины в 2000 году.
- В 2000 году перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс". Тогда же впервые стал чемпионом НБА (сезон 2000/01), хотя в том сезоне сыграл всего в семи матчах за команду в регулярном чемпионате (ни одной игры в старте), и не сыграл ни одного матча в плей-офф.
- В сезоне 2001/02 он выиграл второй титул чемпиона НБА. На этот раз его статистика была значительно лучше – 71 матч в чемпионате (6 в старте) и 7 игр в плей-офф. Хотя времени в этих матчах получил не так много.
- Значительно больше времени за команду он провел в сезоне 2003/04, когда "Лейкерс" дошли до финала. Однако команда уступила "Детройту".
- В сезоне 2006/07 выступал за команду "Атланта Хоукс". После чего закончил карьеру профессионального баскетболиста. Причиной стали постоянные тяжелые травмы.
- В 2011 – 2014 годах работал в тренерском штабе сборной Украины по баскетболу одним из помощников Майка Фрателло.