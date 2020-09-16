Двукратный победитель НБА Станислав Медведенко будет баллотироваться на выборах в Киевский городской совет.

Пока о том, что Медведенко будет участвовать в выборах, официально не сообщалось. Однако кандидат на должность городского головы Киева от партии "Голос" Сергей Притула в интервью 24 каналу назвал Медведенко одним из тех, кто будет в его команде во время выборов в Киевский городской совет.

Стас Медведенко – это надежда "Голоса" в Днепровском районе. У нас не так много в стране чемпионов НБА и людей, которые посвятили свою жизнь спорту, а по окончании активной спортивной карьеры посвятили жизнь спорту для общества. И он занимается этими делами в Днепровском районе, мы как раз хотим с его помощью масштабировать это до уровня всей столицы,

– заявил Сергей Притула.

Больше об этом: О команде Притулы и вероятном поражении на выборах: откровенное интервью с кандидатом в мэры Киева

На странице самого Медведенко тоже есть информация, которая может свидетельствовать о том, что именно от "Голоса" он будет баллотироваться на местных выборах.

"Команда Притулы набирает обороты! С такой командой возможные решительные изменения в городе. Партия "Голос" – это не партия одного человека, это партия профессионалов из разных сфер, которые знают как превратить Киев в современное и комфортное место для жизни, работы и отдыха. Программа действий уже вскоре", – говорится в заметке Медведенко.

Отметим, что Станислав Медведенко уже не впервые будет участвовать в выборах. В 2019 году он баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец по округу №214 Днепровского района города Киева. Однако набрал лишь 2,3% голосов.

Что следует знать о Станиславе Медведенко