25-летняя модель Кася Ленхардт была найдена мертвой в Берлине 9 февраля. Это произошло через неделю после того, как ее роман с футболистом Баварии Боатенг со скандалом был расторгнут.

Полиция не считает смерть Каси Ленхардт насильственной. Речь идет, скорее всего, о самоубийстве.

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Боатенг и Каси Ленхардт вместе были 15 месяцев. Но в конце января 2021 года пара разошлась. Мирным этот разрыв нельзя было назвать.

Издание Bild писало, что еще в январе модель разбила автомобиль футболиста, который после этого стал просто металлоломом. После этого Боатенг заявил о необходимости "подвести черту", а также "извиниться перед всеми, кого оскорбил". Что касается последнего, то он имел в виду свою бывшую жену Ребекку и их детей.

Зато Кася Ленхардт, которая даже сделала себе тату с именем футболиста (Jerome), заявила, что разорвала отношения из-за "ложи и постоянной неверности" Боатенга.

В инстаграме она тоже написала о том, что следует провести черту.

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После известия о смерти Каси Ленхардт, Боатенг, который вместе с Баварией находился в Катаре на клубном чемпионате мира, отправился в Германию. Поэтому он точно не сыграет в финале, который запланирован на 11 февраля.

Wie Hansi Flick gerade erklärte, wird Jérôme Boateng aus privaten Gründen noch vor dem Finale zurück nach München reisen. — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2021

Касательно Каси Ленхардт, то популярность она получила благодаря участию в шоу Germany's Next Top Model в 2012 году.