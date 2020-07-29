Во Львове планируют построить новую ледовую арену. Она будет отвечать требованиям и стандартам международной федерации хоккея и международной федерации фигурного катания на коньках.

Новую ледовую арену планирует построить спортивный торгово-развлекательный центр "Спартак". Кроме самой арены с площадью льда 1745 метров квадратных, в комплексе предусмотрены торгово-развлекательные зоны, фудкорты, закрытая автостоянка, а также общественное пространство на крыше. Об этом сообщает zaxid.net.

К слову Легендарный хоккейный клуб "Сокол" может начать выступления в УХЛ

"Будут трибуны на 357 мест и дополнительные места на антресольном и втором этажах, в общем – 479 мест. Еще планируем небольшие ресторан и зону торговли, чтобы привлечь максимальный интерес к спорту и привлечь как можно больше посетителей. На антресольном этаже будет дополнительная зона фудкортов, где через стекло сверху можно будет смотреть матчи. На первом этаже будут некоторые коммерческие, в частности, торгово-развлекательные площади", – рассказала руководитель отдела маркетинга СТРЦ "Спартак" Татьяна Альховская.

Видео визуализации новой ледовой арены во Львове

На территории арены будут шесть раздевалок с туалетами и душевыми, шкафы для личных вещей, 4 раздевалки и гардеробы для катка, две тренерские комнаты, раздевалки для судей с туалетом и душевой, вестибюль, билетная касса, два медицинских кабинета, комната администратора для заточки коньков и хранения клюшек.

На крыше комплекса планируют создать общественное пространство площадью более 3700 квадратных метров. На крыше ледовой арены будут спортивные площадки, игровые, развлекательные и туристические зоны, место для катания на самокатах или на роликах.

Владельцы СТРЦ "Спартак" получили в аренду земельный участок во Львове на месте заброшенной спортивной базы "Спартак". Именно здесь планировали построить ледовую арену, открытые спортивные площадки, гостевые апартаменты, бассейн и спортзал. Хотя впоследствии компания хотела построить здесь жилье. И летом 2018 года городские власти Львова утвердили градостроительные условия на строительство ледовой арены. Первую очередь строительства открыли весной 2019 года. Согласно предварительному плану, ледовую арену должны были открыть в 2022 году. Однако ее строительство пока приостановлено, поскольку в январе закончился срок аренды земельного участка, а депутаты Львовского горсовета пока его не продлили.