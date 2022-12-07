Перлов было на целую книгу, как у Кличко, – боксер Шелестюк о переходе на украинский

С началом полномасштабной войны многие украинцы, привыкшие говорить на русском, перешли на украинский язык. Среди них многие известные люди – артисты, спортсмены, художники, которые своим примером показывают миллионам, что язык – это важно, особенно сейчас.

Одним из них является украинский профессиональный боксер, чемпион мира по боксу Тарас Шелестюк. О своем опыте перехода на родной язык он рассказал 24 каналу.

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В детстве русский был повсюду

По словам спортсмена, он родился в Макеевке Донецкой области в русскоговорящей семье. Кроме того, только на русском разговаривали и обучали в его школе, и лишь на первых курсах института появилась украинский.

Шелестюк думал, что такая ситуация повсюду в Украине, но оказалось, что это не так. Например, жена Тараса, которая родом из Сум, с детства общалась и училась на украинском. Также и в сборной Украины он встретил парней, которые говорили как на русском, так и на украинском и суржике. Боксер всегда пытался общаться на украинском со своими украиноязычными друзьями, и это ему нравилось.

Сделал выбор после 24 февраля

После 24 февраля я сказал жене, а она очень хорошо говорит на украинском: "Общайся со мной на украинском, я буду учиться",

– вспомнил Шелестюк.

Он добавил, что, по словам его любимой, в течение первого месяца после перехода у Тараса было столько "перлов", что можно было издавать книгу с самыми смешными цитатами, как это когда-то сделал мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко.

Полный стрим с Тарасом Шелестюком: смотрите видео

Сейчас спортсмен отмечает, что когда слышит русский язык в Лос-Анджелесе, где он живет, ему хочется громче говорить по-украински, чтобы россияне не воспринимали его как своего. Он заметил, что в таких случаях люди начинают говорить тише или вообще умолкают.

Шелестюк рассказал, что был даже случай, когда он едва не попал в конфликтную ситуацию с тремя говорящими по-русски парнями. Он шел и думал, лишь бы они не заговорили об Украине, чего и не произошло.

Я общаюсь со многими моими друзьями из Казахстана на русском, и чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Но я хочу, чтобы мои будущие дети общались на украинском и английском, и я хочу, чтобы в Украине общались на украинском и английском,

– подытожил боксер.

Кто из известных украинцев перешел на родной язык