Перлов было на целую книгу, как у Кличко, – боксер Шелестюк о переходе на украинский
С началом полномасштабной войны многие украинцы, привыкшие говорить на русском, перешли на украинский язык. Среди них многие известные люди – артисты, спортсмены, художники, которые своим примером показывают миллионам, что язык – это важно, особенно сейчас.
Одним из них является украинский профессиональный боксер, чемпион мира по боксу Тарас Шелестюк. О своем опыте перехода на родной язык он рассказал 24 каналу.
Обратите внимание "Говорить по-русски теперь стыдно": новые опросы об отношении украинцев к языку
В детстве русский был повсюду
По словам спортсмена, он родился в Макеевке Донецкой области в русскоговорящей семье. Кроме того, только на русском разговаривали и обучали в его школе, и лишь на первых курсах института появилась украинский.
Шелестюк думал, что такая ситуация повсюду в Украине, но оказалось, что это не так. Например, жена Тараса, которая родом из Сум, с детства общалась и училась на украинском. Также и в сборной Украины он встретил парней, которые говорили как на русском, так и на украинском и суржике. Боксер всегда пытался общаться на украинском со своими украиноязычными друзьями, и это ему нравилось.
Сделал выбор после 24 февраля
После 24 февраля я сказал жене, а она очень хорошо говорит на украинском: "Общайся со мной на украинском, я буду учиться",
– вспомнил Шелестюк.
Он добавил, что, по словам его любимой, в течение первого месяца после перехода у Тараса было столько "перлов", что можно было издавать книгу с самыми смешными цитатами, как это когда-то сделал мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко.
Полный стрим с Тарасом Шелестюком: смотрите видео
Сейчас спортсмен отмечает, что когда слышит русский язык в Лос-Анджелесе, где он живет, ему хочется громче говорить по-украински, чтобы россияне не воспринимали его как своего. Он заметил, что в таких случаях люди начинают говорить тише или вообще умолкают.
Шелестюк рассказал, что был даже случай, когда он едва не попал в конфликтную ситуацию с тремя говорящими по-русски парнями. Он шел и думал, лишь бы они не заговорили об Украине, чего и не произошло.
Я общаюсь со многими моими друзьями из Казахстана на русском, и чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Но я хочу, чтобы мои будущие дети общались на украинском и английском, и я хочу, чтобы в Украине общались на украинском и английском,
– подытожил боксер.
Кто из известных украинцев перешел на родной язык
- На четвертый месяц после полномасштабного вторжения на украинский перешел Владимир Дантес , который родился и вырос в Харькове, где все его окружение говорило на русском. Певец раскаялся за свою позицию в вопросе языка, которая иногда была категоричной. Он признал, что это делало его человеком, который размывал границы, потому что он считал, что разницы нет.
- Также перешла на украинскую и бывшая жена Дантеса Надя Дорофеева. Недавно артистка рассказала, что сейчас она уже иногда даже не замечает, как говорит по-украински, хотя раньше это было для нее сложнее.
- Жена Александра Скичка Елизавета Юрушева сделала выбор в пользу соловьиного после того, как съездила с детьми на отдых в Турцию. Хоть она раньше говорила, что считает родным языком русский, отпуск отбил у женщины желание использовать его в разговоре. Она объяснила, что там им пришлось оказаться рядом с россиянами, и это дало понимание, что Елизавета не хочет иметь с ними ничего общего.