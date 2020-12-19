В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 19 декабря – в Днепре состоялся еще один богатырский турнир. Это командный чемпионат Украины, где атлеты выступали в парах.

Чем запомнились зрелищные соревнования в Днепре – читайте на 24 канале.

Первое упражнение – эстафета

Правила. Йоки по 380 килограммов надо пронести на расстояние 20 метров и передать эстафету на старте. Второй участник несет гирю "утку", которая весит 180 килограммов, между ногами. На все дается 1 минута.

Команда "Днепр" в составе Виталия Герасимова и Александра Кочергина побеждает в первом упражнении. На втором месте оказались "Криворожские вепри" – Роман Сирманов и Богдан Ксенчук, "Закарпатье" Денис Бережник и Иван Деркач на третьей позиции.

Первое упражнение – эстафета / Скриншот с видео

Второе упражнение – Тайер флип

Правила. Покрышку 320 килограммов надо прокантовать на количество раз обоим атлетам за 2 минуты.

Днепр, Кривой Рог и Киев делят победу в этом упражнении со счетом 27. Команда "Киев", в составе которой Андрей Кошубский и Василий Олейников, опережают "Закарпатье" на 1 балл.

Результаты после второго упражнения / Скриншот с видео

Третье упражнение – лог-лифт

Правила. Двойную колоду, весом 240 килограммов, нужно поднимать с пола над головой наибольшее количество раз. На все дается 1 минута.

В лог-лифте побеждает команда "Днепр" и уже на 3 балла опережает "Криворожских вепрей". "Закарпатье" все же обходит "Киев" и возвращает себе 3 место.

Выполнение упражнения лог-лифт / Скриншот из видео

Кто победил в парном чемпионате Украины города Днепра – смотрите в программе.