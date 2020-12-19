Богатыри. Стронгмен-шоу: Ожесточенные баталии атлетов на парном чемпионате в Днепре
В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 19 декабря – в Днепре состоялся еще один богатырский турнир. Это командный чемпионат Украины, где атлеты выступали в парах.
Чем запомнились зрелищные соревнования в Днепре – читайте на 24 канале.
Первое упражнение – эстафета
Команда "Днепр" в составе Виталия Герасимова и Александра Кочергина побеждает в первом упражнении. На втором месте оказались "Криворожские вепри" – Роман Сирманов и Богдан Ксенчук, "Закарпатье" Денис Бережник и Иван Деркач на третьей позиции.
Первое упражнение – эстафета / Скриншот с видео
Второе упражнение – Тайер флип
Днепр, Кривой Рог и Киев делят победу в этом упражнении со счетом 27. Команда "Киев", в составе которой Андрей Кошубский и Василий Олейников, опережают "Закарпатье" на 1 балл.
Результаты после второго упражнения / Скриншот с видео
Третье упражнение – лог-лифт
В лог-лифте побеждает команда "Днепр" и уже на 3 балла опережает "Криворожских вепрей". "Закарпатье" все же обходит "Киев" и возвращает себе 3 место.
Выполнение упражнения лог-лифт / Скриншот из видео
Кто победил в парном чемпионате Украины города Днепра – смотрите в программе.
Источник: 24 канал
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