Промоутер Едді Хірн заявив, що він не проти організувати бій Олександра Усика проти Джо Джойса в Києві. Але обом сторонам треба пришвидшити процес переговорів.

За словами Едді Хірна, бій Олександра Усика та Джо Джойса затверджений і санкціонований за тимчасовий титул. Але обидві сторони ніяк не можуть дійти згоди. Традиційно – через гроші.

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"Головною проблемою в переговорах Усика і Джойса є гонорари. Наскільки я розумію, зараз йдуть обговорення про їх розподіл в пропорції 80% на 20%, оскільки Олександр заробив значно більше за попередні поєдинки. Справа може дійти до промоутерських торгів", – розповів Едді Хірн.

Згідно з правилами WBO, в бою за звання тимчасового чемпіона гонорари потрібно вираховувати на підставі середнього офіційного заробітку в останніх трьох боях. Промоутери Усика підрахували, що вони мають скласти 93 проти 7 на користь Усика. Однак у таких випадках правила WBO передбачають мінімум для кожного бійця в розмірі 20 відсотків.

При цьому Хірн не відкидає можливості, зо цей бій мож відбутися в Києві. Таке прохання він отримав від Усика.

"Я розмовляв з Усиком, і він сказав, що хоче провести бій в Києві. І я з радістю б це зробив. Я завжди хотів здійснити це. Джойс хоче битися в Великобританії, але буде радий приїхати і в Україну", – переконаний Хірн.

Однак він заявив, що обом боксерам слід поспішити.



Усик – Джойс порівняння / Ілюстрація 24 каналу