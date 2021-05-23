Шуранов відкрив рахунок вже в дебюті зустрічі. На шостій хвилині він отримав пас від партнера, після чого пробив у дальній кут воріт. М'яч від штанги залетів у ворота.

Оце так Клуб Другої ліги випустив голкіпера на позицію хавбека: відео курйозної заміни

Згодом Ганноверу вдалося зрівняти рахунок. Але на 74-й хвилині Шуранов відзначився друге. І приніс Нюрнберг перемогу.

Завдяки цій перемозі Нюрнберг фінішував на 11 місці в турнірній таблиці другої Бундесліги.

Щодо Шуранова, то 19-літній нападник забив 5 голів в цьому сезоні. Однак зробив це в 14 матчах, лише у 8 випадках виходячи у старті. А перше коло гравець майже не грав, просиджуючи в запасі, або ж не потрапляючи до заявки на гру.

Відео першого голу Шуранова у матчі