Французский клуб подписал скандального чемпиона мира, обвиняемого в изнасиловании

Французский Лорьян объявил о подписании именитого, но в то же время скандального защитника. Команду пополнил Бенджамен Мэнди.

29-летний левый защитник заключил контракт до конца июня 2025 года, то есть на два сезона. В Лорьяне Бенджамен Менди будет играть под 5-м номером.

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Быстро нашел клуб после пребывания под стражей

Последним клубом француза был Манчестер Сити, 1 июля футболист стал свободным агентом, потому защитник достался французской команде бесплатно.

Однако в последний раз Менди играл в сезоне-2021/2022 (два матча), когда сыграл против Тоттенхэма (1:0). После чего Бенджамен сменил футбольную карьеру на криминальную. Футболиста еще раз обвинили в изнасиловании. После начала расследования Манчестер Сити отстранил игрока от клуба.

Мансити потратил на трансфер Бенджамена Менди 52 миллиона фунтов. Он был соперником по позиции украинца Александра Зинченко, когда еще выступал за "горожан".

С августа 2021 Менди находился под стражей. Суд трижды отказывал ему в освобождении под залог. Ему угрожало 15 лет лишения свободы. Последующие судебные разбирательства дела игрока несколько раз переносить на более поздние сроки.

14 июня Королевский суд Честера признал невиновность Менди в изнасиловании. С французского футболиста сняли все обвинения, что позволило защитнику продолжить свою спортивную карьеру. Однако эта ситуация повлияет на репутацию Менди в футбольном сообществе.

Как видим, после снятия обвинений Бенджамен недолго пробыл без клуба. Футболист вернулся на Родину.

Новый клуб французского защитника стал 10-м в прошлом сезоне-2022/2023, набрав 55 баллов в 38 турах.

22 июля Менди может дебютировать в футболке Лорьяна. В этот день новая команда Бенджамена сыграет товарищеский матч против Генгама.

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