Испания – Швеция: где смотреть онлайн матч Евро-2020
Матч Евро-2020 между Испанией и Швецией состоится в Севилье на стадионе Estadio de La Cartuja. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
К слову Испания – Швеция: кто получит первую победу на Евро-2020 – прогноз
Посмотреть поединок можно будет на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" и ТРК "Украина". В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
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- В XXI веке сборные Испании и Швеции регулярно соревновались в рамках чемпионатов Европы. Встреча в Севилье в стартовом туре группы Е Евро-2020 будет для соперников третьей в текущей кампании.
- Испанцы взяли четыре очка в двух матчах со шведами в квалификации, три из которых пришлись на комфортную домашнюю победу.
- Обе команды в последние годы регулярно выступают на чемпионатах Европы, причем Испания на трех предыдущих турнирах пробивалась в плей-офф и дважды взяла титул. Швеция не выходит из группы с 2004-го.