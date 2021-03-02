В среду, 3 марта, состоится ответный матч Кубка Испании между Барселоной и Севильей. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Три матча за три недели

Это будет третий матч для этих команд за последние три недели.

10 февраля они сыграли на "Рамон Санчес Писхуан" 10 февраля в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Тогда победу одержала Севилья со счетом 2:0.

27 февраля на этом же стадионе команды сыграли в рамках чемпионата. И на этот раз победу праздновала Барселона с аналогичным счетом.

И вот 3 марта они сыграют на "Камп Ноу" ответный матч полуфинала Кубка Испании. Матч начнется в 22:00.

Турбулентность Барселоны

Барселону продолжает "трясти" в этом сезоне. Чуть ли не каждую неделю команду "всколыхивает" новый скандал. Так и перед этим матчем. В понедельник, 1 марта, в офисе клуба прошли обыски, а бывшего президента Хосепа Бартомеу задержали. Речь идет о расследовании дела Barcagate. Журналисты установили, что Бартомеу оплачивал из казны клуба деятельность армии ботов в соцсетях, которые писали негативные отзывы на его критиков. При этом под удар попали даже футболисты, среди которых Жерар Пике.

Единственный трофей

Для обеих команд победа в Кубке Испании – едва ли не единственная возможность выиграть хоть какой-то трофей в этом сезоне. Ведь в двух других турнирах – чемпионате Испании и Лиге чемпионов дела идут не лучшим образом.

Барселона

Идет второй в чемпионате. Отставание от Атлетико составляет пять очков, и у "матрасников" матч в запасе.

"Блаугранас" почти вылетели из Лиги чемпионов после разгромного домашнего поражения от ПСЖ 1:4.

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Севилья

Четвертые в ЛаЛиге. До Атлетико – 10 очков.

Проиграли домашний матч дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз Favbet

Барселона является фаворитом этого матча, но не пары. Поражение в первом матче поставило "сине-гранатовых" в довольно затруднительное положение. Поэтому у Севильи больше шансов стать финалистом.

У букмекерской компании Favbet шанс Барселоны на победу оценили коэффициентом 1,55. На то, что именно они выйдут в финал – 3,50.

Зато победа Севильи – коэффициент 5,90. Зато на проход – 1,34.

Барселоне необходимо забивать, как минимум дважды. Поэтому следует ожидать, что команда все силы бросит в атаку. Поэтому стоит обратить внимания на количество голов в этом матче. Ставки на ТБ 2,5 принимают с коэффициентом 1,62.

Эксперты больше всего надежд возлагают на гол Лионеля Месси – 1,6 на то, что он отличится в этом матче.