Сумеет ли Барселона взять реванш у Севильи и выйти в финал Кубка Испании: прогноз
В среду, 3 марта, состоится ответный матч Кубка Испании между Барселоной и Севильей. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.
Источник:24 канал
Три матча за три недели
Это будет третий матч для этих команд за последние три недели.
- 10 февраля они сыграли на "Рамон Санчес Писхуан" 10 февраля в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Тогда победу одержала Севилья со счетом 2:0.
- 27 февраля на этом же стадионе команды сыграли в рамках чемпионата. И на этот раз победу праздновала Барселона с аналогичным счетом.
- И вот 3 марта они сыграют на "Камп Ноу" ответный матч полуфинала Кубка Испании. Матч начнется в 22:00.
Турбулентность Барселоны
Барселону продолжает "трясти" в этом сезоне. Чуть ли не каждую неделю команду "всколыхивает" новый скандал. Так и перед этим матчем. В понедельник, 1 марта, в офисе клуба прошли обыски, а бывшего президента Хосепа Бартомеу задержали. Речь идет о расследовании дела Barcagate. Журналисты установили, что Бартомеу оплачивал из казны клуба деятельность армии ботов в соцсетях, которые писали негативные отзывы на его критиков. При этом под удар попали даже футболисты, среди которых Жерар Пике.
Единственный трофей
Для обеих команд победа в Кубке Испании – едва ли не единственная возможность выиграть хоть какой-то трофей в этом сезоне. Ведь в двух других турнирах – чемпионате Испании и Лиге чемпионов дела идут не лучшим образом.
Барселона
- Идет второй в чемпионате. Отставание от Атлетико составляет пять очков, и у "матрасников" матч в запасе.
- "Блаугранас" почти вылетели из Лиги чемпионов после разгромного домашнего поражения от ПСЖ 1:4.
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Севилья
- Четвертые в ЛаЛиге. До Атлетико – 10 очков.
- Проиграли домашний матч дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогноз Favbet
Барселона является фаворитом этого матча, но не пары. Поражение в первом матче поставило "сине-гранатовых" в довольно затруднительное положение. Поэтому у Севильи больше шансов стать финалистом.
У букмекерской компании Favbet шанс Барселоны на победу оценили коэффициентом 1,55. На то, что именно они выйдут в финал – 3,50.
Зато победа Севильи – коэффициент 5,90. Зато на проход – 1,34.
Барселоне необходимо забивать, как минимум дважды. Поэтому следует ожидать, что команда все силы бросит в атаку. Поэтому стоит обратить внимания на количество голов в этом матче. Ставки на ТБ 2,5 принимают с коэффициентом 1,62.
Эксперты больше всего надежд возлагают на гол Лионеля Месси – 1,6 на то, что он отличится в этом матче.
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