Барселона – Гранада 1:2

Голи: Мессі, 23 – Мачіс, 63, Моліна, 79

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Спочатку все йшло добре: Мессі відзначився в першому таймі після передачі Грізманна.

Але дві грубих помилки в центрі оборони після перерви призвели до голів Мачіса і Моліни – 1:2. Відігратися Барселона не встигла – каталонці залишилися на третьому місці, і тепер доля чемпіонства залежить не тільки від них самих.