Барселона – Гранада 1:2
Голи: Мессі, 23 – Мачіс, 63, Моліна, 79
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Спочатку все йшло добре: Мессі відзначився в першому таймі після передачі Грізманна.
Але дві грубих помилки в центрі оборони після перерви призвели до голів Мачіса і Моліни – 1:2. Відігратися Барселона не встигла – каталонці залишилися на третьому місці, і тепер доля чемпіонства залежить не тільки від них самих.
- Сьогоднішня перемога дозволила Гранаді одноосібно зайняти восьме місце в турнірній таблиці.
- У 34 турі Прімери каталонці вирушать в гості до Валенсії, а Гранада прийме в рідних стінах Кадіс.