Акционеры футбольного клуба Черноморец приняли решение начать процедуру банкротства клуба. Производство по делу о банкротстве ПАО "ФК "Черноморец" начал хозяйственный суд Одесской области.

Еще 21 декабря 2020 года акционеры клуба провели внеочередное собрание, на котором и приняли решение о банкротстве Черноморца. Об этом сообщает издание "Думская".

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На такой шаг руководство одесского клуба пошло "в связи с убыточностью, невозможностью выполнить денежные обязательства перед кредиторами и угрозой неплатежеспособности".

Пока же продолжаются судебные дела, связанные с банкротством клуба. 11 января суд вынес определение об открытии производства и распорядился ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начать процедуру распоряжения имущества должника, назначить распорядителя имуществом должника. Следующее заседание состоится 3 марта 2021 года.

Проблемы Черноморца, которые привели к банкротству

Проблемы у одесского Черноморца начались после того, как банкротом объявили "Имэксбанк" Леонида Климова, владевшего и клубом.

Сам Черноморец оказался втянут в финансовые аферы. После получения рефинансирования от Нацбанка, из "Имэксбанка" были выведены огромные средства путем раздачи кредитов подконтрольным структурам Климова. Речь идет о как минимум 9 миллиардах гривен. А для залога использовалось имущество Черноморца.

Под залог попал и стадион "Черноморец". С декабря 2014 года стадион обеспечивал выполнение 41 кредитного договора на 8,3 миллиарда гривен.

В январе 2015 го банк был признан неплатежеспособным, и Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в него временную администрацию, которая начала реализовывать заложенную собственность, чтобы рассчитаться с вкладчиками.

Под продажу попал и стадион "Черноморец". Но продать его удалось лишь с 21-й попытки. Если первый раз за него хотели 1,14 миллиарда гривен, то продать его удалось лишь за 193,8 миллиона гривен.

Владельцем стала американская компания Allrise Capital. Она была основана только в 2016 году. Ее место регистрации – город Ирвайн. Компания занимается инвестиционной деятельностью, в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. Акции компании принадлежат Владимиру Евсееву. Он живет и работает в США после эмиграции из РФ

По факту растраты средств "Имэксбанка" открыто несколько уголовных производств. О подозрении сообщили бывшему председателю правления финучреждения Юрию Граматику. Он скрылся и был объявлен в розыск.

Формально Леониду Климову принадлежит более 29% акций Черноморца. Остальные находятся у подконтрольных ему фирм и физлиц.

7,4% акций принадлежит городской общине Одессы. Их она получила еще при мэрства Эдуарда Гурвица, передав Климову права на старый стадион ЧМП (был в коммунальной собственности) и множество зданий в городе – якобы для подготовки к Евро-2012. Ни одного матча первенства в Одессе, напомним, так и не произошло.

Что касается Черноморца, то команда выступает в Первой лиге. На зимний перерыв команда ушла на третьем месте, имея 28 очков в активе. Но одесситы сыграли на один матч меньше, чем лидер Агробизнес, у которого 31 очко. Третье место дает право в следующем сезоне сыграть в УПЛ.