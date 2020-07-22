Автомобили президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса нарушили правила дорожного движения в Киеве.

Инцидент произошел на улице Грушевского возле Европейской площади. Соответствующее видео засняли журналисты "Апострофа".

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На принадлежность машин Суркису указывают их номера.

Предыдущее нарушение автомобилями Суркиса

В феврале 2019 года авторы проекта "ЗупиниЛося" снова искали нарушителей правил дорожного движения в Киеве.

В один из моментов два автомобиля – Mercedes Gelandewagen и Toyota Land Cruiser – нарушили ПДД. Поэтому им на лобовое стекло активист Сергей Болотников наклеил наклейку, что водитель этого авто нарушает правила дорожного движения.

В ответ водитель одного из автомобилей начал высказываться ненормативной лексикой в ​​сторону активистов.

Впоследствии оказалось, что Toyota Land Cruiser зарегистрирована на футбольный клуб "Динамо" Киев. А Mercedes Gelandewagen пользуется президент "Динамо" Игорь Суркис. Однако кто был он в это время в автомобиле – неизвестно.

Недавно Игорь Суркис признался, что нарушал правила дорожного движения. Он пообещал, что больше нарушать не будет и обычно не лихачит на дороге.