"Арену Львів" хочуть перейменувати на честь Степана Бандери
Депутати Львівської обласної ради виступили з ініціативою, що "Арена Львів" носила ім'я Степана Бандери. Відповідне звернення вже направлено до Кабінету Міністрів України.
Источник:Футбол 24
Депутати проголосували за відповідне звернення до уряду на своєму засіданні. За це рішення проголосували 68 депутатів Львівської обласної ради.
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Саме Кабінет Міністрів України має прийняти рішення. чи перейменовувати "Арену Львів" на честь Степана Бандери. Адже ця споруда перебуває у підпорядкуванні Міністерства молоді та спорту України.
- Нагадаємо, нещодавно в Україні набула розголосу ситуація з перейменуванням міського стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича. Після цього рішення своє невдоволення висловив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, звинувативши Шухевича у співпраці з нацистами.
- В українському МЗС заявили, що це питання мають обговорювати історики, а не дипломати.
- Інститут нацпам'яті Польщі засудив присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича. Згодом мерія польського міста Замосць заявила про розрив партнерських відносин з Тернополем через перейменування стадіону.
- Мер Тернополя Сергій Надал у відповідь нагадав, що саме родина Шухевича під час Голокосту переховувала єврейську дівчинку, тим самим врятувавши її від смерті.
Варто додати, що львівський стадіон міг отримати назву на честь Степана Бандери ще під час будівництва у 2011 році. Однак тодішня влада не пішла на такий крок, і стадіон назвали просто "Арена Львів".
У березні збірна України з футболу має провести два матчі на "Арені Львів". 28 березня зустрінеться з Фінляндією, а 31 березня – з Казахстаном. Обидва матчі – у відборі на чемпіонат світу 2022 року.
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