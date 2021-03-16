Депутати Львівської обласної ради виступили з ініціативою, що "Арена Львів" носила ім'я Степана Бандери. Відповідне звернення вже направлено до Кабінету Міністрів України.

Депутати проголосували за відповідне звернення до уряду на своєму засіданні. За це рішення проголосували 68 депутатів Львівської обласної ради.

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Саме Кабінет Міністрів України має прийняти рішення. чи перейменовувати "Арену Львів" на честь Степана Бандери. Адже ця споруда перебуває у підпорядкуванні Міністерства молоді та спорту України.

Варто додати, що львівський стадіон міг отримати назву на честь Степана Бандери ще під час будівництва у 2011 році. Однак тодішня влада не пішла на такий крок, і стадіон назвали просто "Арена Львів".

У березні збірна України з футболу має провести два матчі на "Арені Львів". 28 березня зустрінеться з Фінляндією, а 31 березня – з Казахстаном. Обидва матчі – у відборі на чемпіонат світу 2022 року.