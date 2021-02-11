Колишній помічник Мірчі Луческу в Динамо Дієго Лонго розповів про перспективи талановитих гравців київського клубу. Він зазначив, що Миколенко та Забарний зможуть проявити себе у топ-клубах Європи.

В першу чергу Дієго Лонго виділив гру захисників Віталія Миколенка та Іллі Забарного. Останній став одним із відкриттів сезону для київського клубу. Він заявив, що ці футболісти можуть заграти не лише у Австрії чи Бельгії, а й сильніших провідних клубах світу.

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Перспектива "динамівців"

Миколенко та Забарний можуть перейти в АПЛ чи Серію А. Так, зараз вони не відповідають тому рівню, тому потрібно розвиватись,

– заявив спеціаліст.

Також він виділив розвиток Віталія Буяльського та Дениса Попова: Буяльський вже не такий молодий, але зміг добре виступати у чемпіонаті Бельгії. У нього є всі якості для ще кращого рівня. Попов з більшою дисциплінованістю та кращою тактичною підготовкою зможе досягнути топ-рівня".

Не згадав Лонго за лідера киян Віктора Циганкова, який ділить першу сходинку з напаником Зорі Шахабом Захеді у перегонах бомбардирів УПЛ.

Усі відзначені Лонгом футболісти успішно пройшли тренувальні збори перед стартом другого кола УПЛ. Цікаво, що найбільший інтерес з усіх гравців викликає якраз Миколенко. Захисником збірної України активно цікавились Наполі, МЮ, Мілан, Ювентус та Інтер. Однак гравець залишається у складі киян.

Вже 13 лютого Динамо відновить для себе внутрішній чемпіонат матчем з донецьким Олімпіком. Поєдинок розпочнеться о 17:00. Наголосимо, що команда Луческу першу частину сезону завершила у статусі лідера чемпіонату, випереджаючи найближчого конкурента Шахтаря на одне очко.