Баскетболисты клуба "Одесса" Баден Джаксен и Дрю Брэндон стали участниками массовой драки в одном из ресторанов города. Инцидент с их участием попал на видео.

Видео драки в одном из ресторанов Одессы выложили на телеграм-канале @xydessa. В комментариях затем добавили, что один из участников именно Баден Джаксен. Что касается Дрю Брэндона, то он может быть вторым участником драки.

При этом Баден Джаксен не впервые становится участником массовой драки. Первый раз он это сделал на баскетбольной площадке. В товарищеском матче между "Одессой" и "Тернополем" во время подготовки к чемпионату произошла стычка между Юрием Кондраковым и Максимом Сандулом. За своего партнера и решил вступиться Джаксен. Уже после этого к драке присоединились и остальные игроки как на площадке, так и за ее пределами.

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Закончилось это все для Джаксена не лучшм образом – ему сломали челюсть. Поэтому из-за этой травмы он и пропускает начало сезона.