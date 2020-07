Одесский футбольный клуб "Черноморец" может приобрести американская компания Allrise Capital. Представители инвестиционного фонда Allrise Capital вслед за покупкой стадиона "Черноморец" хотят приобрести и одноименный клуб.

О том, что Allrise Capital хочет приобрести футбольный клуб, рассказал представитель американской компании Игорь Перун. Об этом сообщает UA-Football.

Американцы уже обратились к президенту "Черноморца"

Перун рассказал, что является консультантом Allrise Capital в дальнейшей покупке ФК "Черноморец".

По словам Перуна, после победы на торгах по покупке одесского стадиона к нему обратились с вопросом "возрождения большого футбола в Одессе".

Я сказал, что она перспективная, но вот по карману ли вам? Мне ответили утвердительно, после чего возникла необходимость встретиться с президентом "Черноморца" Леонидом Климовым и обсудить эту тему – покупки или инвестирования,

– рассказал Перун.

Он сообщил, что уже состоялась встреча членов Allrise Capital с представителем Климова.

"Тот пообещал, что через три дня перезвонит он или сам Леонид Михайлович. Так что теперь все в этом вопросе зависит только от решения и ответа Климова", – сказал Перун.

Он добавил, что на момент продажи стадион "Черноморец" был арестован.

Что известно об американской компании?

По данным "Думской", это небольшое частное предприятие ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году как ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. и перерегистрированное в прошлом году.

Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния (США).

Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до 10 сотрудников.

Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается Владимир Евсеев.