Мы должны забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал, – Ярославский о Металлисте
Экс-президент футбольного клуба Металлист Александр Ярославский прокомментировал информацию о возрождении харьковского клуба. Ярославский рассказал, на базе какой команды может быть возрожден Металлист, и что будет с долгами клуба.
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Ярославский заявил, что в телефонном режиме получил поддержку и.о. городского главы Харькова Игоря Терехова. Ярославский надеется, что участие в возрождении Металлиста возьмет и областной совет.
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Я хочу, чтобы все было законно
Олигарх утверждает, что хочет вернуть Металлист только законным путем.
"Самое главное – я хочу, чтобы все было законно. Никаких незаконных действий я делать не собираюсь. Это не мой стиль и подход. Все должно быть законно, Металлист должен вернуться, основной Металлист, который в 2025 году должен праздновать свое столетие. Я всегда говорил, а я человек последовательный, что если буду заниматься, то только Металлистом", – сказал Ярославский.
Также он выразил надежду, что в возрождении клуба помогут болельщики.
Болельщики не должны стоять в стороне. Они в какой-то момент холодно отнеслись к Металлисту, у меня есть к ним вопросы. Я бы хотел, чтобы они знали раз и навсегда – если мы вернем Металлист, то не должны отпустить его уже никогда. Я надеюсь на их помощь и поддержку, в том числе. Чтобы не было такого, что сегодня похлопаем в ладоши, а завтра мы другим хлопаем в ладоши. Если хлопать в ладоши, то должны Металлисту, всю жизнь,
– отметил Ярославский.
Долги пусть платят те, кто их создавал
Из-за долгов Металлист в 2016 году был лишен профессионального статуса. Положение клуба ухудшилось после того, как олигарх-беглец Сергей Курченко купил Металлист у Ярославского.
Ярославский заявил, что не собирается платить долги.
Разговор идет об одном, мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь. Мы забираем бренд Металлиста и то, что можем забрать законно. На этой основе возродим тот Металлист, который был,
– отметил олигарх.
Сейчас в Харькове есть два клуба – Металлист 1925, что в Первой лиге Украины, и Металл – во Второй лиге. Ярославский подтвердил, что базой для возрождения Металлиста может стать Металл. Клубом руководит бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников.
Скорее всего, так и будет. У нас диалог с Красниковым и не прекращался никогда. Я хочу упростить интервью. Если я взялся за Металлист – он будет обязательно в Харькове, болельщики могут быть спокойны. Мы его вернем железно, у меня нет в этом никаких сомнений,
– сказал Ярославский.
Ярославский рассказал, что задачей Металлиста будет возвращение в Премьер-лигу Украины и выступление в еврокубках. Он заверил, что Металлист – это не политический проект.
Также олигарх объяснил свое письмо, в котором призвал бизнесменов присоединиться. Ярославский говорит, что Металлист – это не "народный клуб". По словам Ярославского, у Металлиста будет достаточное финансирование, чтобы клуб играл в Лиге чемпионов.
Что известно о Ярославском и Металлисте
- Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год. Олигарх приобрел клуб, когда тот выступал в Первой лиге. С Ярославским команда прошла путь в Лигу Европы и становилась серебряным призером УПЛ.
- При участии Ярославского в Харькове отстроили футбольную инфраструктуру и провели реконструкцию стадиона Металлист. В 2012 году арена принимала матчи Евро-2012.
- В 2012 году Ярославский продал Металлист приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу олигарху Курченко. Тот после Революции Достоинства бежал в Россию и прекратил финансирование клуба.
- Курченко отказался продавать Металлист.
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