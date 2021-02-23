Экс-президент футбольного клуба Металлист Александр Ярославский прокомментировал информацию о возрождении харьковского клуба. Ярославский рассказал, на базе какой команды может быть возрожден Металлист, и что будет с долгами клуба.

Ярославский заявил, что в телефонном режиме получил поддержку и.о. городского главы Харькова Игоря Терехова. Ярославский надеется, что участие в возрождении Металлиста возьмет и областной совет.

Узнайте больше Ярославский хочет возродить Металлист, городские власти Харькова уже отреагировали

Я хочу, чтобы все было законно

Олигарх утверждает, что хочет вернуть Металлист только законным путем.

"Самое главное – я хочу, чтобы все было законно. Никаких незаконных действий я делать не собираюсь. Это не мой стиль и подход. Все должно быть законно, Металлист должен вернуться, основной Металлист, который в 2025 году должен праздновать свое столетие. Я всегда говорил, а я человек последовательный, что если буду заниматься, то только Металлистом", – сказал Ярославский.

Также он выразил надежду, что в возрождении клуба помогут болельщики.

Болельщики не должны стоять в стороне. Они в какой-то момент холодно отнеслись к Металлисту, у меня есть к ним вопросы. Я бы хотел, чтобы они знали раз и навсегда – если мы вернем Металлист, то не должны отпустить его уже никогда. Я надеюсь на их помощь и поддержку, в том числе. Чтобы не было такого, что сегодня похлопаем в ладоши, а завтра мы другим хлопаем в ладоши. Если хлопать в ладоши, то должны Металлисту, всю жизнь,

– отметил Ярославский.

Долги пусть платят те, кто их создавал

Из-за долгов Металлист в 2016 году был лишен профессионального статуса. Положение клуба ухудшилось после того, как олигарх-беглец Сергей Курченко купил Металлист у Ярославского.

Ярославский заявил, что не собирается платить долги.

Разговор идет об одном, мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь. Мы забираем бренд Металлиста и то, что можем забрать законно. На этой основе возродим тот Металлист, который был,

– отметил олигарх.

Сейчас в Харькове есть два клуба – Металлист 1925, что в Первой лиге Украины, и Металл – во Второй лиге. Ярославский подтвердил, что базой для возрождения Металлиста может стать Металл. Клубом руководит бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников.

Скорее всего, так и будет. У нас диалог с Красниковым и не прекращался никогда. Я хочу упростить интервью. Если я взялся за Металлист – он будет обязательно в Харькове, болельщики могут быть спокойны. Мы его вернем железно, у меня нет в этом никаких сомнений,

– сказал Ярославский.

Ярославский рассказал, что задачей Металлиста будет возвращение в Премьер-лигу Украины и выступление в еврокубках. Он заверил, что Металлист – это не политический проект.

Также олигарх объяснил свое письмо, в котором призвал бизнесменов присоединиться. Ярославский говорит, что Металлист – это не "народный клуб". По словам Ярославского, у Металлиста будет достаточное финансирование, чтобы клуб играл в Лиге чемпионов.

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