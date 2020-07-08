Участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук исполнит национальный гимн в финале Кубка Украины.

О том, что Марта Адамчук исполнит гимн перед финалом Кубка Украины, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Адамчук исполнит гимн на ОСК "Металлист" в Харькове. Именно там пройдет финальный матч между "Динамо" и "Ворсклой".

Начало матча "Динамо" – "Ворскла" в 21:30.

Что известно об Адамчук?

Марта является актрисой "Женского Квартала" с момента его создания.

Ранее певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу. Она уже не раз исполняла национальный гимн перед важными спортивными событиями.

До "Женского квартала" ее можно было увидеть: в шоу "Голос страны", "Танцы со звездами", "Х-фактор", саундтреках к фильму Алексея Залевского "Z Joke".