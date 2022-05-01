Ровно 28 лет назад трагически погиб легендарный автогонщик Формулы-1 Айртон Сенна

Айртон Сенна – трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1, который признан одним из лучших в этом виде спорта. 1 мая в мире чествуют 28-ю годовщину гибели "бразильского волшебника".

Начало карьеры

Легендарный автогонщик родился в 1960 году в городе Сан-Паулу. Отец Айртона посадил сына за руль карта еще в четыре года. Регулярные тренировки привели парня к гонкам, уже в 13 лет Айртон участвовал в гонках по картингу. На этом юный гонщик не остановился.

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В 1981 году он отправился в Европу, где выиграл британский чемпионат в классе Формула-Форд 1600. Впоследствии он победил в престижном Гран-при Макао и на протяжении 1983 года тестировал машины различных команд Формулы-1. Таким образом Айртон вскоре получил место пилота в команде "Тоулман" и начал свой путь в Формуле-1.



Детская фотография Айртона Сенны

В течение пяти лет Сенна несколько раз менял команды, а в 1988 году оказался в команде McLaren. Там его коллегой стал Ален Прост, который к тому времени уже был двукратным чемпионом. Между Сенной и Простом завязалась жесткая конкуренция, которая неоднократно выливалась в неприятные инциденты во время гонки.



Айртон Сенна и Ален Прост

После двух лет напряженного сосуществования в одной команде, Ален Прост принял решение покинуть ее, и отправился представлять команду Ferrari. В 1988 году Сенне удалось завоевать свой первый чемпионский титул на Формуле-1, и этот успех он впоследствии сумел повторить еще дважды.



Первый чемпионский титул на "Формуле-1" автогонщик получил в 1988 году

Соревнования с участием Сенны

Одним из преимуществ Сенны были его навыки вождения в дождливую погоду. На трассе бразилец был целенаправленным и стремился победить при любых условиях. Айртон был вспыльчивым и порой совершал необдуманные поступки по отношению к другим автогонщикам. Выяснение отношений между гонщиками с участием Сенны часто приводили к драке. В то же время он неоднократно им помогал.



Сенна часто устраивал драки на гонках

1992 году на трассе Спа, где проходило Гран-при Бельгии, Эрик Кома попал в тяжелую аварию. Все гонщики в то время ехали на огромной скорости, но Сенна остановил свой автомобиль, и с риском для собственной жизни побежал к машине Эрика. Он успел отключить на ней электропитание до того, как она загорелась, и так спас французскому автогонщику жизнь.

Вне трассы Айртон отмечался довольно мягким характером, был религиозным и жертвовал миллионы долларов на борьбу с бедностью в Бразилии, а впоследствии завещал для этого все свое состояние. При жизни автогонщик об этом не говорил, а о таких поступках стало известно только после его смерти.

Последняя гонка Сенны

В 1994 году Сенна перешел из "McLaren" в команду "Уильямс-Рено", которую считали в то время сильнейшей в чемпионате Формулы-1. Сенна довольно неплохо начал сезон, однако гонки 1 мая закончились для него трагически.

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Неприятные события случались на этой гонке на протяжении всего уикенда. Во время субботней квалификации разбился австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Эта смерть шокировала всех. До этого, в течении 12 лет никто на этой трассе не погибал. По инициативе Айртона были созваны общие собрания, на которых он поднимал вопрос повышения безопасности гонок. Участники этого собрания вспоминали, что Сенна вел себя очень нервно и неуравновешенно, будто что-то предчувствовал.



Роланд Ратценбергер

Никакие меры безопасности не смогли предотвратить трагическое окончание гонки. На седьмом круге Айртон Сенна на огромной скорости врезался в стену. Скорость машины на тот момент была около 218 километров в час. Айртона достали из обломков и на вертолете доставили в больницу. После проведения обследования врачи поняли, что мозг Айртона мертв и шансов на его выход из комы нет.

Видео трагического последнего круга автогонщика Айртона Сенни

Впоследствии, среди обломков машины Сенны нашли окровавленный австрийский флаг. Возможно, Айртон собирался посвятить свою победу погибшему днем ранее Ратценбергу. На смертельной для Сенны гонке тогда победил Михаэль Шумахер, но бразильский флаг, в память об Айртоне, так и не был поднят.