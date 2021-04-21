Агробизнес – Динамо 0:3

Голы: Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81

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Агробизнес стартовал в Кубке Украины с 1/32 финала и до полуфиналу поочередно одолел Ужгород (0:1), Эпицентр Дунаевцы (1:2), Ворсклу (1:0), Шахтер (1:0). Клуб с Волочиска впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины.

Зато Динамо начало свой путь в четвертьфинале. "Бело-синие" только в серии пенальти одолели Колос. Динамо – действующий обладатель трофея.

Киевляне сразу завладели инициативой и пытались забить быстрый гол. Основания для этого были, однако гостям не хватило точности в завершающей стадии атак.

Сначала на прострел Жерсона Родригеса в штрафной откликнулся Артем Беседин. Нападающий классно пробил головой, но мяч пролетел мимо ворот. За несколько минут момент уже был у Родригеса.

После неудачного выбивания Родригес пробил из пределов штрафной и мяч после рикошета пролетел мимо ворот. Еще в одном моменте на старте игры Агробизнес спас голкипер Андрей Артым.

Миколенко замечательным вертикальным пасом за спины защитникам вывел Беседина на рандеву с голкипером. Несмотря на сопротивление защитника, Артем пробил, но в голкипера.

На 37 минуте Родригес снова имел шанс вывести Динамо вперед. Цыганков получил пас от Сироты и отдал передачу на Жерсона, который пробил из пределов штрафной. Защитник Ефимович принял удар на себя и отвел угрозу.

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На 42 минуте Агробизнес от гола спас Цыганков. После того, как Шапаренко пробил из пределов штрафной, мяч летел в "девятку" ворот Артима, но нашел голову игрока Динамо.

Динамо все же достигло своего на 45 минуте! Сидорчук отдал вертикальный пас на Родригеса, который элегантным движением вывел на ударную позицию Леднева. Богдан мощно пробил из-за пределов штрафной и попал в нижний угол.

После перерыва Динамо продолжило держать высокий темп и играть первым номером. Стопроцентный момент на 58 минуте упустил Цыганков. Беседин вошел в штрафную и выкатил на Виктора. Но Цыганков не смог переиграть голкипера. Зато Родригесу не удалось добить мяч в ворота хозяев.

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На 63 минуте Динамо имело основания рассчитывать на пенальти. Курило в штрафной жестко сбил Сироту, но после использования системы VAR арбитр отменил пенальти.

Уже через 4 минуты ярости киевляне удвоили преимущество. Беседин выиграл мяч у защитника и пробил из-за пределов штрафной в нижний угол. Вратарь не смог отбить мяч – 2:0!

Второй гол сломал Агробизнес, который и без того почти не имел моментов впереди. Зато Динамо продолжало наслаждаться игрой и увеличило преимущество на 81 минуте.

Цыганков классно разогнал атаку, отдал во фланг на Караваева, который прострелил в центр на Буяльского. Хавбек сразу пробил в правый угол и не оставил шансов голкиперу.

Победа 3:0 и Динамо продолжает защиту Кубка Украины. Финал турнира состоится 13 мая в Тернополе.

Агробизнес – Динамо видеообзор