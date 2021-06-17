Другий матч України: розклад матчів Євро-2020 – де дивитися поєдинки 17 червня

На чемпіонаті Європи з футболу-2020 у четвер, 17 червня, відбудеться уже сьомий ігровий день. Свої другі матчі розпочнуть команди з Групи B та С, серед яких і збірна України.

Україна – Північна Македонія: 16:00

Першим матчем Євро-2020 17 червня стане зустріч України та Північної Македонії у рамках 2-го туру групи С. Команди зустрінуться у Бухаресті на стадіоні "Арена Національ".

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Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2", ТРК "Україна".

У букмекерській компанії Favbet вважають, що Україна виграє матч. На перемогу команди Андрія Шевченка коефіцієнт 1,79.

Якщо ж матч виграє Північна Македонія – коефіцієнт 5,45. Нічию в матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 3,60.

Данія – Бельгія: 19:00

Другим матчем дня стане мабуть найцікавіше протистояння дня – Данія на "Паркені" у Копенгагені прийматиме Бельгію.

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Букмекери Favbet віддають перевагу Бельгії – коефіцієнт 2,11. На перемогу Данії букмекери дають коефіцієнт 4,18 і 3,20 – на нічию.

Нідерланди – Австрія: 22:00

Заключним матчем сьомого ігрового дня стане зустріч Нідерландів та Австрії. Матч на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі відбудеться о 22:00. Переглянути матч можна також по "Футбол 1" та "Футбол 2".

Явним фаворитом зустрічі є збірна Нідерландів – 1,62 коефіцієнт на їх перемогу. Австрія має мізерні шанси перемогти – 6. Нічия у матчі оцінена в 4,20.