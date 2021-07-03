У бій вступає Україна: розклад 1/4 фіналу Євро-2020 – де дивитися вирішальні матчі
Джерело:24 канал
Після того, як визначилися перші півфіналісти Євро-2020, за інші дві путівки 3 липня поборються ще чотири команди. До півфіналу спробує пробитися й Україна. Розклад матчів 1/4 фіналу читайте далі в матеріалі.
Чехія – Данія (початок о 19:00)
Третій матч 1/4 фіналу Євро-2020 відбудеться у Баку (Азербайджан) на "Олімпійському" стадіоні. Зустрінуться збірні Чехії та Данії.
Варте уваги Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії
В Україні матч Чехія – Данія покажуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції о 18:50. Гра ж розпочнеться о 19:00.
Чехія вийшла у плей-офф, посівши третє місце в групі D. Чехи здолали Шотландію, зіграли внічию з Хорватією та програли Англії. В 1/8 фіналу Чехія сенсаційно вибила Нідерланди.
Данія також посіла третє місце у своїй групі. У квартеті B данці здолали тільки Росію (4:1), але програли фінам та бельгійцям. В 1/8 фіналу Данія впевнено пройшла Уельс.
- У компанії Favbet вважають Данію фаворитом гри. Їх прохід у півфінал оцінений коефіцієнтом 1,60. На прохід Чехії букмекери дають коефіцієнт 2,47.
Україна – Англія (початок о 22:00)
Останній матч 1/4 фіналу відбудеться у Римі (Італія) на "Олімпіко". Збірна України поміряється силами з фаворитом Євро-2020 – Англією.
Переглянути поєдинок Україна – Англія можна на каланах "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Трансляція розпочнеться о 21:50. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Збірна України на Євро-2020 виграла тільки два матчі – на груповому етапі в Північної Македонії та в 1/8 фіналу проти Швеції. У пасиві "синьо-жовтих" поразки Нідерландам та Австрії.
Англія – єдина команда на Євро-2020, яка не пропустила жодного голу. Англійці перемогли в групі Чехію та Хорватію і зіграли внічию з Шотландією. В 1/8 фіналу "Три леви" здолали Німеччину.
- У компанії Favbet вважають Англію фаворитом на прохід у півфінал – коефіцієнт 1,20. Шанси України пройти до 1/2 фіналу оцінені коефіцієнтом 5.