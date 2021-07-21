Боротьба за стадіон: у роздягальнях таємно змінили емблеми Металіста-1925 на лого Металіста

Виконавчий директор Металіста-1925 Андрій Нєдєлін повідомив, що в роздягальні на стадіоні "Металіст" демонтували написи клубу Металіст 1925 та встановили лого відродженого Металіста.

Самосуд на ОСК "Металіст"

Працівники стадіону зробили це без відому керівництва Металіста-1925. Також варто зазначити, що у Металіста-1925 діючий контракт з ОСК "Металіст" до кінця сезону 2022/23.

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"Сьогодні в рамках "приватно-міського партнерства", під крики: "Слава КПРС", – "відродили" домашню роздягальню Металіста-1925 на ОСК "Металіст", де цієї весни, за тиждень до старту чемпіонату, був проведений капітальний ремонт обох роздягалень і виконаний брендинг нашої домашньої роздягальні в клубних кольорах", – написав Нєдєлін.

Однак ніщо не завадило сьогодні запопадливим "реконструкторам" без докорів сумління демонтувати цю обробку, причому ніхто навіть не поцікавився думкою клубу, не проговорив механізм компенсації за завдану шкоду. Просто взяли, знищили, показавши зайвий раз, що ви – Металіст-1925 – тут ніхто і звати вас ніяк,

– заявив він.



Як у Харкові здійснили самосуд в роздягальні Металіста-1925 / Скриншоти Андрія Нєдєліна