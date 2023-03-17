Кадрові проблеми збірної України: Ротань терміново викликав дебютанта з Олександрії
Джерело:УАФ
Тренерський штаб Руслана Ротаня зіткнувся з великими кадровими проблемами напередодні відповідального матчу відбору до ЧЄ-2024 проти Англії. Через травми не допоможуть "синьо-жовтим" два гравці Шахтаря.
Офіційний сайт УАФ повідомив, що захисник Юхим Конопля та півзахисник Олександр Зубков не допоможуть збірній України у найближчому матчі. Обидва футболісти мають ушкодження, які отримали у поєдинку проти Феєнорда.
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Ротань довикликав свого футболіста
У зв'язку з кадровими проблемами виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань перевів з резервного списку до основного захисника Олександрії Дениса Мірошніченка.
Раніше 28-річний футболіст не викликався до лав збірної. Можливості фулбека чудово відомі Ротаню, який паралельно тренує Олександрію.
Що відомо про дебютанта збірної
- Денис Мірошніченко є вихованцем криворізького футболу. Свою кар'єру розпочинав у Кривбасі.
- Тривалий час захисник захищав кольори львівських Карпат, за які грав протягом шести років.
- З 2019 року Мірошніченко виступає у складі Олександрії.
- Фланговий захисник має досвід виступів за молодіжну та юнацькі збірні України.
- У складі Олександрії грав у Лізі Європи, де навіть відзначився голом у ворота Гента.