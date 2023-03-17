Кадрові проблеми збірної України: Ротань терміново викликав дебютанта з Олександрії

Тренерський штаб Руслана Ротаня зіткнувся з великими кадровими проблемами напередодні відповідального матчу відбору до ЧЄ-2024 проти Англії. Через травми не допоможуть "синьо-жовтим" два гравці Шахтаря.

Офіційний сайт УАФ повідомив, що захисник Юхим Конопля та півзахисник Олександр Зубков не допоможуть збірній України у найближчому матчі. Обидва футболісти мають ушкодження, які отримали у поєдинку проти Феєнорда.

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Ротань довикликав свого футболіста

У зв'язку з кадровими проблемами виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань перевів з резервного списку до основного захисника Олександрії Дениса Мірошніченка.

Раніше 28-річний футболіст не викликався до лав збірної. Можливості фулбека чудово відомі Ротаню, який паралельно тренує Олександрію.

Що відомо про дебютанта збірної

Денис Мірошніченко є вихованцем криворізького футболу. Свою кар'єру розпочинав у Кривбасі.

Тривалий час захисник захищав кольори львівських Карпат, за які грав протягом шести років.

З 2019 року Мірошніченко виступає у складі Олександрії.

Фланговий захисник має досвід виступів за молодіжну та юнацькі збірні України.

У складі Олександрії грав у Лізі Європи, де навіть відзначився голом у ворота Гента.

, що 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні збірна України зіграє перший матч відбору до Євро-2024 проти Англії. Матч стане дебютним для Ротаня на чолі головної команди "синьо-жовтих".