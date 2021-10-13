Ротань трохи напхав, – футболіст пояснив зухвале виконання пенальті у матчі за збірну України

Півзахисник молодіжної збірної України Георгій Судаков прокоментував незабитий пенальті в матчі з Фарерськими островами. Україна здобула мінімальну перемогу 1:0.

Судаков визнав, що разом з Бондаренко хотіли додати видовищності цьому матчу і завдяки чому вони вирішили не пробивати пенальті, а розіграти його.

Як це було Судаков і Бондаренко не забили пенальті у стилі Мессі та Суареса в матчі збірної України: відео

Вам сподобалось? Я читав інтерв'ю експертів, що зараз футбол загубився і втратив видовищність якусь. Ми з Артемом хотіли додати видовищності, якогось задоволення для уболівальників. Так, звичайно, хотілося забити гол,

– сказав він.

Георгій розповів, що на цьому промаху зупинятися не буде, а буде робити подібні спроби і в майбутньому.

"Думаю, якби забили, то від цього говорили б. І як говориться – від любові до ненависті один крок. Але, ми хотіли отримати задоволення, цього разу не вийшло, але раніше виходило. І я думаю, що якщо навіть не забили, то не можна на цьому зупинятися. Значить в наступний раз заб'ємо", – заявив Судаков.

Футболіст поділився передісторією, вони з Бондаренко вже давно вирішили якось спробувати пробити так пенальті в складі збірної, оскільки на клубному рівні вже подібне робили.

Георгій зізнався, що після гри їм вже "прилетіло" від головного тренера Руслана Ротаня, але Судаков сподівається, що з часом тренер їх зрозуміє і пробачить.

Ротань трохи напхав. Ну звичайно ж, я розумію тренерів, для них важливий результат. Потім вони почали переживати через результат, рахунок 1:0 і не туди і не сюди, для них це звичайно хвилюючий момент. Але я думаю, коли він охолоне, він зрозуміє нас. Зрозуміє і пробачить,

– прокоментував Георгій Судаков.

Турнірний стан України

У відборі на Євро-2023 збірна України зіграла вже 4 матчі. "Синьо-жовті" програли Франції, але переграли Вірменію та Сербію. Загалом у команди Руслана Ротаня 12 очок, що дозволяє перебувати серед лідерів турнірної таблиці.