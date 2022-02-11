Росію можуть позбавити золота Олімпіади-2022 у фігурному катані: хто тоді отримає нагороди

Збірну Олімпійського комітету Росії можуть позбавити золотої нагороди у командних змаганнях з фігурного катання. Відтак зміниться і трійка призерів в цій дисципліні.

Допінг Валієвої

Росії загрожує покарання за виявлений допінг у фігуристки Каміли Валієвої, повідомляє 24 канал. В її допінг-пробі виявили заборонений препарат. І зараз Міжнародний олімпійський комітет намагається відсторонити її від змагань, в тому числі на Олімпіаді-2022.

Детальніше У росіянки Валієвої таки виявили допінг: МОК вимагає відсторони її від Олімпіади

Валієва на цій Олімпіаді вже виступила у командних змаганнях. І саме її виступ дозволив збірній ОКР здобути золоті нагороди. Вона принесла найбільше очок.

Покарання для Росії

У МОК та Міжнародному союзі ковзанярів поки не розглядають варіант відібрати в Росії золото у командній першості. Там хочуть для початку вирішити питання щодо Валієвої – не допустити її до змагань одиночниць, які відбудуться 15 лютого.

Лише після цього МОК та організатори Олімпіади зможуть розглянути питання щодо Росії.

Є декілька варіантів розвитку подій. У одному з них російську команду з фігурного катання дискваліфіковують, а її результати анульовують. Тоді золоту нагороду отримує збірна США, яка до цього була срібним призером. На один щабель підіймається і Японія – срібло замість бронзи. А збірна Канади у такому разі стає бронзовим призером.

Найбільш вірогідним виглядає варіант, коли дискваліфікують не всю команду, а лише Валієву. Тоді в російської команди заберуть 20 очок – саме стільки вона заробила за свої виступи. І таким чином в Росії буде лише 54 бали. Натомість усі інші команди, які вийшли у фінал, отримають по два додаткові бали. Саме це дозволить Канаді набрати 55 очок та обійти росіян, які опустяться на четверте місце. В такому випадку знову призерами стануть збірні США, Японії та Канади.

Рішення про результати збірної ОКР у командній першості може бути прийняте Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) лише після ухвалення остаточного рішення по суті справи.