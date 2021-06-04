Російську тенісистку затримали на Ролан Гаррос у справі про договірні матчі

Російську тенісистку Яну Сізікову ввечері 3 червня затримали у Парижі, де наразі триває Ролан Гаррос. Тенісистка затримана у справі про договірні матчі.

Росіянка навмисно програла матч

Сізікову затримали після того, як вона з Катериною Александровою програла парний матч на Ролан Гаррос. Російський тандем програв Сторм Сандерс / Айла Томлянович.

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Повідомляється, що затримання пов'язане з розслідуванням договірних матчів. Справа стосується Ролан Гаррос-2020.

Тоді виникли підозри через матч Сізікової у парному розряді. Йдеться про гру Крістина-Андрея Міту / Патріція Марія Ціг – Медісон Бренгл / Яна Сізікова в 1/32 фіналу.

Спортсменку підозрюють в умисному програші на Ролан Гаррос у 2020 році. Під час гри Сізікова начебто навмисно допустила дві подвійні помилки поспіль. Водночас на перемогу її суперниць надходили величезні ставки.

Після цього паризька прокуратура почала розслідування.

Телеграм-канал LIFE SHOTУ з посиланням на посольство Росії у Франції підтверджує затримання Сізікової. У номері готелю Сізікової вже пройшли обшуки. Тенісистку звинувачують в організованому шахрайстві.