Журналіст російського Спорт-Експреса вивісив ворожий триколор на Ейфелевій вежі. Сталося це в день церемонії закриття Олімпіади-2024.

У неділю, 11 серпня, відбулося офіційне закриття Олімпіади-2024. Париж передав естафету Лос-Анджелесу, де відбудуться наступні Олімпійські ігри у 2028 році, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Російський прапор на Ейфелевій вежі

Журналіст ворожої країни вивісив російський триколор як знак "вдячності" російським спортсменам за Олімпіаду-2024, які взяли участь в турнірі попри всі обставини.



Російський прапор на Ейфелевій вежі / Фото з росЗМІ

Відзначимо, що на Олімпіаді-2024 російські спортсмени у "нейтральному" статусі здобули лише "срібло" у парному розряді з тенісу.