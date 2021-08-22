Російський тенісист пнув ногою камеру, яку перед тим завалив під час матчу: відео

Російській тенісист Данило Медвєдєв під час матчу на турнірі в американському Цинциннаті спочатку завалив камеру трансляції. А коли її поставили на місце – зі злості пхнув ногою.

У півфіналі Мєдвєдєв грав проти ще одного росіянина – Андрія Рубльова. У другому сеті Мєдвєдєв намагався дістатися до м'яча. Але замість цього влетів у камеру, заваливши її.

Дивіться відео, як Мєдвєдєв завалив камеру під час матчу

Після цього Мєдвєдєв підійшов до арбітра та висловив йому свої претензії. Серед іншого – подати позов проти організаторів.

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Вже після цього, як камеру знову поставили, Мєдвєдєв підійшов до неї та щосили пхнув ногою в об'єктив.



Мєдвєдєв вдарив ногою в об'єктив камери / Фото twitter.com/Kerrance222

Варто додати, що це не дуже допомогло Мєдвєдєву – він поступився у підсумку.