Російській телеканал замість виходу України на Олімпіаді показав рекламу

В Токіо стартували літні Олімпійські ігри. В п'ятницю, 23 липня, відбулася церемонія відкриття. Однак в Росії вирішили не показувати українських спортсменів під час урочистостей.

У Росії церемонію відкриття транслював "Перший канал", де був парад атлетів кожної з країн.

Коли дійшла черга до виходу збірної України, російський телеканал "пішов на рекламу". Закінчилася вона тоді, коли українці вже пройшлися парадом на Олімпійському стадіоні.

Варте уваги Церемонія відкриття Олімпіади-2020: фото з виходу України

Однак варто додати, що реклама була лише під час трансляції на телебаченні. В додатку "Першого каналу" трансляція пройшла без перерви.