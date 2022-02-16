Російський спортсмен почав обійматися з Абраменком, який виборов срібну медаль на Олімпіаді-2022

Україна здобула перше медаль на Олімпіаді-2022. Її виборов Олександр Абраменко, який випередив представника ОКР Іллю Бурова.

Олександр Абраменко виборов срібну нагороду, отримавши за свій стрибок 116,50 балів. Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу – 129 очок. Трійку призерів замкнув представник ОКР Ілля Буров, повідомляє 24 канал.

Детальніше Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу

Після цього відбулася церемонія нагородження, де український та китайський спортсмени могли стояти зі своїми прапорами. Росіянин Буров не мав права розгорнути прапор Росії.



Церемонія нагородження, де Абраменко отримав срібну медаль / Фото Getty Images

Зате після церемонії нагородження Буров вирішив пообійматися з Абраменком. Абраменко росіянина не обіймав.



Буров обіймав Абраменка після церемонії нагородження / Фото Getty Images

Варто нагадати, що Національний олімпійський комітет України рекомендував нашим спортсменам уникати будь-яких контактів з російськими спортсменками на Олімпіаді, в тому числі спільні фотографії.

Це не вперше, коли Буров обіймається з Абраменком. На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, коли Абраменко став олімпійським чемпіоном, вони разом обіймалися ще на п'єдесталі для нагородження.