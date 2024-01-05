У Росії попит на злочинців: чилійський форвард втік на "болота" через звинувачення у насильстві
Останнім часом країна-агресор надає прихисток для футболістів, які мають проблеми із законом. Лише у такий спосіб російські клуби мають змогу заманити легіонерів.
Російський Оренбург анонсував перехід скандального чилійського вінгера Хорді Томпсона. Футболіста на його батьківщині звинувачують у домашньому насильстві, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що накоїв новачок Оренбурга
6 листопада 2023 року дівчина Томпсона викликала поліцію. Вона повідомила правоохоронцям, що хлопець її неодноразово бив та наносив тілесні ушкодження. Ба більше, у стані алкогольного сп'яніння він намагався її задушити. Враховуючи на попередні скарги, вінгера Коло-Коло заарештували на 45 діб.
Пізніше запобіжний захід змінили на домашній арешт. Цією ситуацією скористався російський Оренбург, які захотів підписати перспективного футболіста. Томпсон вніс задаток та вилетів з Чилі до Росії.
Сумнівна репутація абсолютно не засмутила босів клубу. Ба більше, спортивний директор Дмітрій Андрєєв вирішив виправдати насильника.
Темна сторона Томпсона? А в кого її немає? Про проблеми з дівчиною чули. Ви так кажете, ніби він 20 дівчат поклав. Ми не хвилюємося за репутацію Оренбурга. Ну, з ким не буває?,
– зазначив Андрєєв.
Спортивний директор Оренбурга навіть не приховує, що скористався ситуацією, оскільки провідні європейські клуби відмовилися від скандаліста.
"Ми до нього не придивлялися. Розуміли, якби не було проблем з його дівчиною, то не змогли б дозволити собі такого гравця. Коли в нього трапилася така ситуація, ми підметушилися.
Томпсон – хороший гравець з великим потенціалом. Ми допомогли йому. Сподіваюся, він допоможе нам. Нам завжди цікавий швидкісний гравець, який не боїться ризикувати", – зазначив Андрєєв.
Російська ліга злочинців
- Зазначимо, що це не перший випадок, коли Росія надає прихисток для футболістів-злочинців.
- Раніше ми повідомляли про гравця Спартака Квінсі Промес, який в Нідерландах отримав 1,5 року тюрми за напад на брата.
- Також варто згадати сумнозвісних російських футбольних зірок Алєксандра Кокоріна и Павла Мамаєва, які "прославилися" нічними витівка та потрапили до тюрми.