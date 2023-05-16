Російські пропагандисти поширили фейк про футбольні "поминальні" матчі в Україні

Російські пропагандисти створили черговий недолугий фейк, який активно намагалися поширити соцмережами. Цього разу він стосувався футбольних матчів в Україні.

Росіяни почали активно поширювати нібито відео від Української асоціації футболу про проведення трьох футбольних матчів – 6, 7 та 8 червня. І що ці матчі будуть "для 300 тисяч палих за Україну героїв" в Києві на НСК "Олімпійський". І що ці матчі будуть "при порожніх стадіонах".

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Нібито у першому "матчі" мали б між собою мали б зіграти Шахтар та Дніпро-1, у другому – Металіст 1925 та Кривбас, а в третьому – Минай та Олександрія.

От тільки автори цього відео допустили чималу кількість помилок, що доволі притаманно для росіян. Для початку варто відзначити, що в Україні й так матчі відбуваються за порожніх трибун через війну. Окрім того, у футболі не використовують словосполучення "при порожніх стадіонах". Натомість використовують "за порожніх трибун".

Також Шахтар проти Дніпро-1 зіграє у 29-у турі УПЛ, і цей матч відбудеться 28 травня. Металіст 1925 та Кривбас зіграють в цьому ж турі, але 29 травня. А от Минай та Олександрія вже провели обидва матчі в рамках чемпіонату України, і в цьому сезоні більше не зіграють один проти одного. Та й останній тур УПЛ відбудеться 3 червня. Відтак 6, 7 чи 8 червня матчі цих команд не відбуватимуться.

Традиційно російських фейкоробів підвело й те, що вони не знають української мови. Загиблі Герої в Україні – не "палі", вони "полеглі". А от щодо цифри в "300 тисяч" – це явно розраховано на те, щоб показати міфічні втрати України в цій війні.

Росіяни поширили фейк про "поминальні" матчі в Україні / колаж УАФ

Попри те, що фейк видався доволі кострубатим, на нього таки зреагували в Українській асоціації футболу.

"Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, вже завтра (17 травня, – прим. 24 Каналу) кількість "демілітаризованих" рашистів сягне 200 тисяч. Щоб відволікти увагу від власних масштабних втрат в загарбницькій війні проти України, країна "404" придумала примітивний фейк про "УАФ і три поминальні матчі клубів УПЛ при порожніх трибунах". Його одразу ж почали масово поширювати російські телеграм-канали, включно з каналом кумедного улюбленця кремля – соловйова. Чим одразу і підтвердили, звідки "ноги ростуть", – написали в УАФ.

Окрім того, українські футбольні чиновники побажали російському футболу "насолодитися своїм заслуженим безстроковим відстороненням на міжнародній арені". І подякували Збройним Силам України.