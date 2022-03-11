Російські хокеїсти НХЛ побоюються, що їх можуть вигнати зі США та Канади, – ЗМІ

За інформацією канадських медіа, низка російських хокеїстів, які виступають у НХЛ, стурбовані тим, що їх можуть вигнати через санкції. У представників Росії можуть бути проблеми з візою.

Росіянам можуть не продовжити візу

Російських хокеїстів не турбує те, що їхній народ вбиває мирних жителів України, нищить інфраструктуру та змінює плани ледь не всіх українців. Ні, вони наразі схвильовані щодо продовження візи.

Варте уваги Діти заслуговують на спокій та життя в Україні, – відеозвернення Шевченка

Місцеві ЗМІ зазначають, що гравці почали звертатися до юристів, щоб отримати дозвіл на проживання в Північній Америці.

Також повідомляють, що клуби НХЛ стурбовані ситуацією, бо не хочуть втратити велику кількість російських хокеїстів, яким можуть не продовжити візу.

Україна раніше закликала США та Канаду перестати видавати громадянам Росії візи.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!