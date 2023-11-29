Втекли до США прямо з тренування: російські фігуристи накивали п'ятами з країни 404

Все більше російських спортсменів розуміють, що для розвитку кар'єри потрібно тікати з країни-агресорки. Відсторонення РФ від міжнародних змагань змушує їх шукати нові збірні.

У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. У відповідь на путінську авантюру Міжнародний олімпійський комітет та інші спортивні організації відсторонили атлетів з країни-агресорки від міжнародних змагань. Це змусило спортсменів шукати шляхи, щоб продовжити свою кар'єру, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Якомога далі від країни-терористки

Черговими втікачами з вєлікой Росії стали відомі фігуристи Аннабель Морозов та Ігор Єрьоменко. Дует виступає у танцях на льоду.

У Москві Морозов та Єрьоменко зустрілися зі своєю тренеркою Анжелікою Криловою. Вони подарували їй букет квітів та розповіли, що вилітають до США.

У Штатах підготовкою фігуристів займатиметься Микола Морозов, батько Аннабель. Дует розглядає варіант зі зміною спортивного громадянства. Цілком можливо, що Морозов та Єрьоменко виступатимуть за Францію.

Відомо, що Аннабель Морозов народилася в США у сім'ї колишніх танцюристів на льоду Миколи Морозова з Росії та Каролін Дуарен із Франції. Своє дитинство Аннабель провела у США та Франції та має американське, французьке та російське громадянство. У 2016 році вирішила представляти на міжнародних змаганнях РФ.

. Микола Морозов – батько Аннабель, є заслуженим тренером України. У 2006 році він отримав звання Заслужений працівник фізичної культури та спорту України.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли відомі російські фігуристи залишають країну 404. Раніше змінили своє спортивне громадянство учасники Олімпіади Діана Девіс та Глєб Смолкін. Зірковий дует дочки Етері Тутберідзе та сина актора Бориса Смолкіна теж переїхав до США.