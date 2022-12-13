Росія принизила тріумф Марокко на ЧС, співставивши його із пропагандою про "загниваючу Європу"

Збірна Марокко 10 грудня створило чергову сенсацію на ЧС-2022. Африканська збірна вибила Португалію з Мундіалю та вийшла у півфінал змагань.

Марокканські фанати гучно та зі скандалом відсвяткували вихід своєї збірної у півфінал чемпіонату світу-2022. Уболівальники африканської команди влаштували погроми у Франції. Декілька тисяч фанів почали громити у Парижі усе, що бачили на своєму шляху.

Дивіться також Ломаченко виклав зашкварне фото зі скандальним митрополитом УПЦ МП

Росія пробила ще одне одно на тлі ЧС-2022 з футболу

Уболівальники запалювати фаєри та розбивали вітрини магазинів. Понад 70 фанатів були затримані правоохоронцями.

Цікаво, що марокканські фанати вже далеко не вперше відзначаються своєї палкою поведінкою. Раніше уболівальники головної сенсації Мундіалю у Катарі розгромили бельгійський Брюссель.

Російське телебачення подало новину про перемогу Марокко над Португалією на ЧС-2022 у своєму традиційно пропагандистському стилі про "загниваючий Захід" та "дітей, яких вирощують у лабораторіях, та ними можна керувати за допомгою своїх смартфонів".

"Африканці скоро покажуться США та Європі наймилішими створіннями у порівнянні з кіборгами, які прийдуть на заміну", – сказала ведуча.

У рівних умовах у сучасному розумінні слова "Європа" з геями та пропагандою програє традиційному світу. І те, що сталось на чемпіонаті світу, і те що ми бачимо по усій Європі, коли марокканці виходять святкувати не тому, що вони дикуни, як думають європейці. Тому що вони хочуть довести своїм "білим панам", що вони рівні, що вони змогли їх перемогти чесно на футбольному полі бою. Але тепер Європа говорить: "А ми футболістів будемо вирощувати, ми військових будемо вирощувати, ми науковців будемо вирощувати. І тоді ви традиціоналісти програєте нам остаточно",

– безглуздо ляпнув російський пропагандист.

Російське телебачення видали черговий треш: дивіться відео

Відзначимо, що Марокко у півфіналі зійдеться з чинними чемпіонами світу французами. Зустріч відбудеться 14 грудня о 21:00.