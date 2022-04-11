Російська армія – це збіговисько вбивць і садистів, – Суркіс про злочини окупантів

11 квітня 2022 , 16:56
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Джерело:

ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував злочини російських окупантів на території України. Він переконаний, що росіяни ще заплатять за скоєне.

Президент Динамо не сумнівається у перемозі України

Суркіс прокоментував повномасштабну війну в Україні. Він наголосив, що лише одна армія б'ється чесно, інша – воює з мирним населенням.

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"Те, що зараз відбувається на українській землі, це справжня людська катастрофа. Коли йде війна, то б’ються дві армії, але на цій війні армія лише одна – Збройні сили України. З російського боку – це збіговисько вбивць і садистів. Вони прийшли на нашу землю вбивати, грабувати та завдавати біль. У військовому плані успіхи цієї орди дуже сумнівні, а ось воювати з мирним населенням вони навчилися добре", – зазначив президент Динамо.

За його словами, дії російських військ не залишиться безкарними.

Військові злочини росіян не залишаться безкарними, я впевнений, що рано чи пізно вони заплатять за все, що вчинили в Україні,
– наголосив Суркіс.

Також він не сумнівається у перемозі України. Президент киян переконаний, що наші ЗСУ знищать ворога вщент.

"Це війна за виживання українського народу. Росіяни заперечують право України на існування, і надія лише на дипломатію вже зникла. Ми віримо в перемогу України, віримо, що наші Збройні сили розгромлять супротивника і повернуть його туди, звідки він прийшов. Від мене особисто та від усього Динамо", – додав власник київського клубу.

До слова. Гравці Динамо виїхали за кордон, аби провести серію благодійних матчів на підтримку України. Перший поєдинок запланований на 12 квітня. Кияни зіграють проти варшавської Легії.
Автор: Дарина Жданович