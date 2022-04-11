Російська армія – це збіговисько вбивць і садистів, – Суркіс про злочини окупантів

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував злочини російських окупантів на території України. Він переконаний, що росіяни ще заплатять за скоєне.

Президент Динамо не сумнівається у перемозі України

Суркіс прокоментував повномасштабну війну в Україні. Він наголосив, що лише одна армія б'ється чесно, інша – воює з мирним населенням.

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"Те, що зараз відбувається на українській землі, це справжня людська катастрофа. Коли йде війна, то б’ються дві армії, але на цій війні армія лише одна – Збройні сили України. З російського боку – це збіговисько вбивць і садистів. Вони прийшли на нашу землю вбивати, грабувати та завдавати біль. У військовому плані успіхи цієї орди дуже сумнівні, а ось воювати з мирним населенням вони навчилися добре", – зазначив президент Динамо.

За його словами, дії російських військ не залишиться безкарними.

Військові злочини росіян не залишаться безкарними, я впевнений, що рано чи пізно вони заплатять за все, що вчинили в Україні,

– наголосив Суркіс.

Також він не сумнівається у перемозі України. Президент киян переконаний, що наші ЗСУ знищать ворога вщент.

"Це війна за виживання українського народу. Росіяни заперечують право України на існування, і надія лише на дипломатію вже зникла. Ми віримо в перемогу України, віримо, що наші Збройні сили розгромлять супротивника і повернуть його туди, звідки він прийшов. Від мене особисто та від усього Динамо", – додав власник київського клубу.

Гравці Динамо виїхали за кордон, аби провести серію благодійних матчів на підтримку України. Перший поєдинок запланований на 12 квітня. Кияни зіграють проти варшавської Легії.