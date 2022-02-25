У Росії скасовували всі етапи Кубку світу з лижних перегонів через вторгнення в Україну

Змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), які мали проходити в Росії, перенесли до інших місць або скасували. Про відмову виступати в Російській Федерації вже заявляли титуловані спортсмени: Тереза Йохауг та Йоганнес Клебо.

Загалом скасовували 6 етапів Кубку світу з лижних перегонів у Росії:

етап кубка світу зі скікросу, який мав би тривати з 25 по 27 лютого у Сонячній Долині;

два етапи кубку світу з лижної акробатики в Москві та Ярославлі;

два етапи жіночих стрибків із трампліна у Нижньому Тагілі та Чайковському

етап кубку світу з лижних гонок в Тюмені.

Варте уваги МОК закликав усі федерації перенести чи скасувати будь-які змагання у Росії та Білорусі

Спортсмени, які вже прибули до Росії, покинуть її територію найближчим часом.

Після ретельних консультацій із зацікавленими сторонами FIS вирішила, що в інтересах безпеки всіх учасників всі змагання Кубка світу, що залишилися до кінця сезону-2021-22, будуть скасовані або перенесені в інше місце,

– йдеться у повідомленні.

"Учасники двох стартів, які були заплановані на ці вихідні, вже перебувають у Росії. FIS працює над тим, щоб забезпечити їхнє швидке повернення додому", – додали в FIS.

Також зазначили, що розклад змагань може бути переглянутим.