У Росії скасовували всі етапи Кубку світу з лижних перегонів через вторгнення в Україну
Джерело:FIS
Змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), які мали проходити в Росії, перенесли до інших місць або скасували. Про відмову виступати в Російській Федерації вже заявляли титуловані спортсмени: Тереза Йохауг та Йоганнес Клебо.
Загалом скасовували 6 етапів Кубку світу з лижних перегонів у Росії:
- етап кубка світу зі скікросу, який мав би тривати з 25 по 27 лютого у Сонячній Долині;
- два етапи кубку світу з лижної акробатики в Москві та Ярославлі;
- два етапи жіночих стрибків із трампліна у Нижньому Тагілі та Чайковському
- етап кубку світу з лижних гонок в Тюмені.
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Спортсмени, які вже прибули до Росії, покинуть її територію найближчим часом.
Після ретельних консультацій із зацікавленими сторонами FIS вирішила, що в інтересах безпеки всіх учасників всі змагання Кубка світу, що залишилися до кінця сезону-2021-22, будуть скасовані або перенесені в інше місце,
– йдеться у повідомленні.
"Учасники двох стартів, які були заплановані на ці вихідні, вже перебувають у Росії. FIS працює над тим, щоб забезпечити їхнє швидке повернення додому", – додали в FIS.
Також зазначили, що розклад змагань може бути переглянутим.