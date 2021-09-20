У Росії п'яний суддя влаштував "цирк" на матчі дитячих хокейних команд: відео

Хокейний матч дитячих команд у Росії міг завершитись фатально. Суддя поєдинку вийшов на лід у стані алкогольного сп'яніння.

Арбітр влаштував на льоду справжнє видовище

Матч дитячих хокейних команд у Росії Спартак Спорттех – Академія Харламова розпочався зі скандалу. Головним актором у ньому став арбітр поєдинку.

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Суддя випив алкоголь перед початком зустрічі та п'яним вийшов на лід судити матч. Рефері не міг тримати рівновагу, постійно падав на лід, а головним помічником арбітра у такій ситуації був бортик. Зі сторони така поведінка чоловіка виглядала кумедно. Складалось враження, що він вперше у своєму житті вийшов на лід, але справа була в іншому.

Глядачі на трибунах подумали, що суддя погано нагострив свої ковзани перед матчем. Але вже після п'яти стартових хвилин стало все зрозуміло – нетверезий рефері. Зустріч була призупинена. А суддю змінили.

П'яний суддя у матчі дитячих команд: відео