У Росії 12-річні хокеїсти влаштували масове побоїще під час матчу: відео бійки
9 грудня 2021 , 19:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Baza
У матчі дитячих хокейних команд у російському Тольятті сталася масова бійка гравців.
Билися всі
Бійка сталася у матчі між командами Волгар та Комета. Після вкидання хокеїсти почали перепалку, яка швидко перетворилася на справжнє льодове побоїще.
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Судді спочатку спробували розняти спортсменів, але їх зусилля виявилися марними, адже до бійки долучилися усі хокеїсти – 24 гравці.