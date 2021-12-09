У Росії 12-річні хокеїсти влаштували масове побоїще під час матчу: відео бійки

У матчі дитячих хокейних команд у російському Тольятті сталася масова бійка гравців.

Билися всі

Бійка сталася у матчі між командами Волгар та Комета. Після вкидання хокеїсти почали перепалку, яка швидко перетворилася на справжнє льодове побоїще.

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Судді спочатку спробували розняти спортсменів, але їх зусилля виявилися марними, адже до бійки долучилися усі хокеїсти – 24 гравці.