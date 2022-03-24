Росіянам, які проживають в Англії, соромно за їхнє громадянство, – Ярмоленко
Джерело:Денисов Time
Вінгер збірної України та Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився думками про націю "визволителів". Він також розповів про тих росіян, які проживають в Англії.
"Нація зомбі"
За словами Ярмоленка, росіянам, які проживають в Англії соромно мати російське громадянство.
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Я думаю, людям просто соромно мати російське громадянство і це добре. Це те, чого ми й домагаємось. Їм має бути соромно за це, соромно за те, що вони мовчать, соромно за те, що вони не вплинуть на свого "суперпрезидента",
– сказав Андрій.
Проте футболіст все ж таки вважає, що є і хороші росіяни, які намагаються щось змінити.
"Ті росіяни, які навчаються з моїми дітьми в школі, приходять і кажуть: "Жах, що відбувається, наш президент збожеволів". І це щиро. Пропонують допомогу, якщо комусь треба. Тому я на початку нашої розмови сказав, що я не говоритиму погано про всіх росіян.
Є адекватні люди, які розуміють усе, і, можливо, намагаються вплинути на це якось, але нічого не відбувається. А є люди тупі, котрі нічого не бачать – їм показали новини. Просто нація зомбі, як я їх називаю", зазначив гравець збірної.
У нинішньому сезоні Ярмоленко відіграв за Вест Хем 25 матчів, у яких забив 3 голи та зробив таку ж кількість результативних передач.