"Росія, йди нах*й" більше не мат, а громадянська позиція, – Олександр Денисов

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов висловив свою думку щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ця позиція стала вже українським гаслом.

Чудова відповідь українців

На своїй сторінці у фейсбуці Олександр Денисов опублікував пост, який привернув увагу його друзів. Спортивний журналіст пригадав відповідь українських прикордонників, які стояли на обороні острова Зміїний.

Браво Пишаюсь тим, що я українка, – Світоліна перерахує усі свої призові українській армії

Він назвав цю фразу громадянською позицією усіх українців.

Ми живемо у світі, де "Росія, йди на**й" більше не мат, а громадянська позиція,

– написав Денисов.

Нагадаємо, що мова йде про відповідь українських прикордонників, які обороняли від російських військ острів у Чорному морі – Зміїний.

Слова, які стали символом незламності українців

Корабель окупантів підійшов до берегів суші та закликав українських захисників скласти зброю, опустити руки та здатись. Але почули те, чого явно не очікували. Відповідь українців була чіткою та лаконічною: "Русский военный корабль, иди нах*й".

Тепер ця чудова відповідь росіянам прикрашає рекламні щити українських міст та соцмережі українців. Наші хлопці захищали острів після чого з ними зник зв'язок. Припускали, що усі українці загинули.

26 лютого з'явилась обнадійлива інформація про те, що є надії, що усі українські захисники острова Зміїний живі.

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