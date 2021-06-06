Росія вимагає заборонити форму збірної України на Євро-2020: окупантам допекла карта з Кримом

Збірна України з футболу представила форму, в якій виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Один з головних елементів – карта України на формі. Саме це допекло росіянам.

На формі збірної України нанесена карта країни. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

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Нагадка росіянам про те, що Крим – це територія України, хоч і тимчасово окупована, викликала відповідний шквал. І депутати вимагають її заборонити лише на основі того, бачення ситуації з Кримом "різниться з позицією Росії". Хоча весь світ вважає Крим окупованим, крім Росії.

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це висловлення якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися", – заявив депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв.

За його словами, це "політична провокація", і тут своє слово має висловити УЄФА.

От тільки на основі чого УЄФА може заборонити збірній України використовувати форму, на якій зображена карта країни – не уточнив.

Своїми мріями про те, що УЄФА може заборонити форму збірної України, поділився і почесний президент російського футбольного союзу Віталій Колосков. Він і далі переконаний, що українці порушують регламент.

"Є регламент, де чітко прописано, які символи й прапори можна зображувати. На тренувальній формі вони можуть так зробити, а на бойовій не мають права", – переконаний Колосков.

От тільки він забув, що про це саме він говорив і у 2018 році, коли вперше був нанесений напис "Слава Україні!" на форму нашої команди. І тоді він теж апелював до регламенту. З того часу минуло три роки, а форму збірної України так ніхто і не заборонив.