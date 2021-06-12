Росія відмовилася ставати на коліно перед матчем Євро-2020 на підтримку BLM: фото

12 червня 2021 , 22:19
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Джерело:

24 канал

Перед матчами Євро-2020 є традиція ставати на одне коліно в підтримку боротьбі з расизмом. Однак російські футболісти вирішили проігнорувати це перед матчем проти Бельгії.

В суботу, 12 червня, збірна Росії в Санкт-Петербурзі стартувала матчем проти Бельгії на Євро-2020.

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Бельгійські футболісти перед матчем стали на одне коліно в підтримку BLM. Натомість російські футболісти відмовилися від цього.


Російські футболісти відмовилися стати на коліно в підтримку BLM / Фото Getty Images

Окрім того, російські вболівальники на трибунах свистом зустріли вчинок бельгійської збірної.

Автор: Ігор Саджениця