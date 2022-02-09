Росія потрапила в допінг-скандал на Оліміпаді-2022: її можуть позбавити золотої медалі

На зимовій Олімпіаді-2022 розгорівся перший скандал, пов'язаний з допінгом. Причетним до нього виявилися російські спортсмени.

Допінг у росіян

Збірна Росії виграла команді змагання у фігурному катанні. Однак церемонія нагородження переможців так і не відбулася. Вона була запланована на понеділок, 7 лютого. Однак її згодом перенесли на вівторок. А вже після цього відклали на невизначений термін.

Збірну Олімпійського комітету Росії представляли одиночники Марк Кондратюк та Каміла Валієва та пари Анастасія Мішина – Олександр Галлямов та Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов.

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За даними журналістів з місця події, причиною стала позитивна допінг-проба в одного з представників ОКР. Кого саме – не вказується.

Згодом в Міжнародному олімпійському комітеті підтвердили, що триває розслідування, яке вони проводять разом з Міжнародним союзом ковзанярів. А через те, що в ньому фігурують призери Олімпіади, організатори намагаються все зробити правильно з юридичної сторони.

Проблема, що виникла, стосується проби, зданої перед початком Олімпійських ігор.

У середу 9 лютого, четверо з шести російських фігуристів не вийшли на тренування. Чи це пов'язано з допінг-скандалом – невідомо.

Варто нагадати, що збірна ОКР виграла золоті медалі в командному змаганні. Срібними призерами стала збірна США, а команда Японії виборола бронзу. Якщо в росіян заберуть золоті медалі, то збірна Канади отримає бронзові нагороди.