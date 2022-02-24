Росія, Білорусь, зупиніться, – Білодід закликала країну-агресора припинити бойові дії

Знаменита українська спортсменка, наймолодша в історії дворазова чемпіонка світу з дзюдо 21-річна Дарія Білодід емоційно відреагувала на нічне вторгнення Росії в Україну.

Українська дзюдоїстка прокоментувала агресію з боку Росії.

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"Сьогодні я прокинулася о 6 ранку від вистрілів у Києві, в мене немає слів, я дуже боюсь і молюсь за своїх рідних і мою країну.

Росія почала нас бомбити, війна почалась. Я до останнього не вірила, що таке може бути. Навіщо? Навіщо руйнувати життя людей? Росія та Білорусь, зупиніться! Ми хочемо миру, ми хочемо жити!" – написала Білодід.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.